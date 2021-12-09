В Эстонии базовую сумму для выплаты алиментов решили уменьшить
Таллин, 9 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Парламент Эстонии утвердил закон, который изменит порядок назначения алиментов на несовершеннолетних детей. Об этом сообщила канцелярия парламента.
Согласно закону, базовая сумма для назначения алиментов составит 200 евро. Она будет индексироваться к 1 апреля каждого нового года. К этой сумме будет ежегодно добавляться 3% от средней брутто-зарплаты за прошлый год.
Отмечается, что до сих пор минимальный размер алиментов составлял половину минимальной месячной зарплаты (294 евро). Эта сумма теперь будет заменена на более справедливый и гибкий порядок расчета алиментов.
Так, при расчете алиментов будут учитываться также государственные пособия на ребенка и пособия многодетным семьям, за счет чего уменьшится сумма алиментов, выплачиваемая родителем.
Закон не изменит действующие решения суда или соглашения. Будут установлено переходное положение, согласно которому алименты, привязанные к размеру минимальной заработной платы, будут заморожены на текущем уровне и не будут расти с увеличением размера минимальной заработной платы.