Афины , , 17:44 — REGNUM Правительство Греции смирилось с тем фактом, что в ближайшие дни страна будет ежедневно оплакивать от 80 до 100 погибших, заявил представитель главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Нассос Илиопулос в интервью PLP TV 8 декабря.

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Он сказал, что «реальность опровергает заявления правительства о ходе пандемии» и выразил мнение, что правительство «сдалось».

На этом фоне Илиопулос повторил предложения своей партии по решению сопутствующих кризису здравоохранения экономических проблем, в том числе по повышению минимальной заработной платы В том, что касается энергетического кризиса, правительство, по его мнению, «оторвано от реальности».