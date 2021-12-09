Флоренция, Италия, , 17:44 — REGNUM 23-летний французский фланговый нападающий «Лилля» Жонатан Иконе продолжит карьеру в Италии. «Фиорентина» договорилась с «Лиллем» по трансферу футболиста за 15 миллионов евро. В ближайшее время представители Иконе подпишут контракт с «фиалками». Об этом 9 декабря сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Жонатан Иконе выступает за «Лилль» со 2 июля 2018 года после перехода из «Пари Сен-Жермен». «Лилль» заплатил парижском клубу 5 миллионов евро за трансфер футболиста. Transfermarkt оценивает Иконе в 25 миллионов евро. При этом полтора года назад его трансферная стоимость составляла 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Жонатана Иконе 4 (2+2) очка по системе гол+пас в 23-х матчах за «Лилль» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что на Иконе, помимо «Фиорентины», претендует «Ред Булл Лейпциг». Однако итальянский клуб опередил немецкий в борьбе за игрока.