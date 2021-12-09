Минск, 9 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. «Мы благодарны Азербайджану за поддержку Белоруссии и белорусского народа, которую мы всегда ощущаем и на международных площадках, и в двусторонних отношениях», — заявил 9 декабря председатель белорусского правительства Роман Головченко в ходе переговоров с азербайджанским послом Ульви Бахшалиевым.

Government.ru Роман Головченко

Накануне официальный Минск заявил о применении ответных санкций к США, Евросоюзу и их партнёрам. В частности, с 1 января вводится эмбарго на поставку продовольствия из этих стран в Белоруссию.

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Темой переговоров в белорусском совмине, как сообщает его пресс-служба, стало сотрудничество постсоветских республик в сферах строительства, городского планирования, промкооперации и сельского хозяйства. Обращаясь к представителю официального Баку, Головченко сказал: «Полагаю, что для азербайджанской стороны есть хороший потенциал в области наращивания поставок в нашу страну плодоовощной продукции, особенно в свете введения нами запрета на импорт ряда наименований пищевой продукции из тех стран, которые ввели санкции в отношении Белоруссии».

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«Несмотря на пандемию коронавируса и кризисные явления в мировой экономике, у нас показатели очень неплохие. Мы и в 2020 году сумели нарастить товарооборот, а за 10 месяцев текущего года общими усилиями обеспечили рост на 20%», — констатировал председатель правительства Белоруссии.

Он также сказал: «Надеюсь, в самое ближайшее время состоится очередное заседание межправкомиссии. На мой взгляд, нам необходимо интенсифицировать процесс участия белорусских организаций в восстановлении инфраструктуры в Азербайджане».

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