Ташкент, , 17:43 — REGNUM Учитывая положительную динамику экономической активности и роста отраслей за первые 11 месяцев, по итогам года ожидаются темпы экономического роста в Узбекистане на уровне 6,5−7,2%. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Рост ВВП Pixabay.com

«По результатам проведенного в ноябре опроса среди предприятий реального сектора, индекс экономической активности проявляя небольшую сезонную тенденцию снижения, сформировался на положительном уровне, составив 53,4 (среднегодовой 52,9)», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что осуществление со второй половины 2021 года больших масштабов фискального стимулирования и текущие условия денежно-кредитной политики будут одним из основных факторов, поддерживающих потребительский спрос и инвестиционную активность в первой половине 2022 года.

«Согласно расчетам, со второй половины 2022 года темпы экономического роста приблизятся к своему долгосрочному тренду, а экономика выйдет на потенциальный уровень», — говорится в сообщении.

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