Москва, , 17:40 — REGNUM Система передачи финансовых сообщений России обслуживает теперь банки в обеих частях Союзного государства. Об этом заявил начальник управления развития и регулирования платёжной системы департамента Национальной платежной системы российского Центробанка Денис Барышков.

Центробанк NVO

Выступая на VIII Национальном платёжном форуме, Барышков рассказал о ходе союзной интеграции и сообщил, что «все белорусские банки подключены к Системе передачи финансовых сообщений».

Напомним, СПФС была создана в ответ на применение США и ЕС санкций к России после воссоединения с Крымом, вследствие чего возникла угроза отключения российских банков от подконтрольной Вашингтону международной системы SWIFT. Официальный Минск не признал крымский референдум и воссоединение региона с Российской Федерацией, отказавшись участвовать в ответных санкциях другой части Союзного государства России и Белоруссии.

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После неудачной демонстрации «разворота на Запад» Александр Лукашенко столкнулся с проблемой легитимности, усиленной непризнанием его законным правителем Белоруссии по итогам президентской кампании 2020 года. США, ЕС и их союзники применили к официальному Минску комплекс политических и экономических санкций, осложнивших работу белорусской финансовой системы.

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В ноябре Лукашенко подписал 28 «союзных программ» углубления экономической интеграции в формате Союзного государства. Одна из программ направлена на объединение финансовых систем в соответствии с подписанным в 1999 году, но до сих пор не реализованном договоре о создании Союзного государства России и Белоруссии.

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