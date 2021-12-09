Дортмунд, Германия, 9 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. 9 декабря журналист Фабрицио Романо сообщил, что дортмундская «Боруссия» рассматривает 19-летнего нападающего «Ред Булл Зальцбурга» и национальной сборной Германии Карима Адейеми в качестве главного подписания клуба в ближайшее летнее трансферное окно.

«Боруссия» (Дортмунд)

В текущем сезоне Карим Адейеми принял участие в 27-ми матчах за австрийский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Вчера, 8 декабря, «РБ Зальцбург» в последнем туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА обыграл «Севилью» со счетом 1:0 и обеспечил себе участие в плей-офф еврокубка. Адейеми провел на поле 66 минут и отметился голевой передачей.

Карим Адейеми перешел в «Ред Булл Зальцбург» 1 июля 2018 года. Австрийский клуб заплатил за трансфер футболиста 3,35 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 19-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Адейеми также претендует каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».