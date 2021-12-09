Москва, , 17:41 — REGNUM Агрессия Украины против ДНР и ЛНР неизбежно приведет к ответным действиям России, что радикальным образом изменит геополитическую обстановку на всем Европейском континенте. Об этом 9 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что Запад будет вынужден признать за Россией её зону безопасности и влияния. При этом в нее входят не только Украина, а все страны на границах России.

«Когда сейчас нагнетается обстановка в Донбассе, мне кажется, они напугали себя сами очень сильно. И этот испуг отражает реальное соотношение сил. Те люди, которые способны думать и считать, они понимают, что если вдруг война будет спровоцирована и России придется сделать то, что президент России анонсировал, и Украина утратит государственность, то соотношение сил и геополитика в Европе изменятся настолько сильно, что никакие «санкции из ада», которые должны Россию запугать не идут ни в какое сравнение с этим геополитических сдвигом. Все восточноевропейские страны испугано разбегутся, потому что Россия фактически выйдет на границы СССР», — сказал Безруков.

Читайте ранее в этом сюжете: Полковник СВР: впервые после распада СССР Запад признал зону влияния России