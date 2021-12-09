Таллин, 9 декабря, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Страны Евросоюза договорились о механизме по введению единой минимальной зарплаты, однако главным итогом нововведения станет бурная инфляция. Об этом сообщил эстонский апортал stolitsa.ee со ссылкой на финансового эксперта Рона Лувищука.

Инфляция

По его мнению, можно чисто административными методами увеличить минимальную заработную плату, но ее рост на самом деле отражает эффективность работы компаний в такой стране.

«Если мы посмотрим на Эстонию, то в 1999 году МРОТ у нас составлял 80 евро, получается, что процентный рост за последние 20 лет составил 800%. Это стало возможно только благодаря развитию экономики, росту эффективности и общему развитию государства. Невозможно насильственно сделать то же самое в других странах», — считает Лувищук.

Он добавил, что в настоящий момент увеличение МРОТ не решит ни одной проблемы, но разгонит инфляцию: «Ведь повышение минимальной зарплаты означает, что увеличивается доход, увеличиваются расходы государства. Работодатели должны будут платить больше своим работникам, но при этом это никак не скажется на повышении эффективности работы людей».

«Мы же не хотим, чтобы у нас инфляция еще больше подскочила. Поэтому я не приветствую повышение минимальной зарплаты по ЕС», — был категоричен финансовый аналитик из Эстонии.