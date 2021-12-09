Афины , , 17:36 — REGNUM Утроение числа подтвержденных прибытий круизных судов в греческий город Салоники в 2022 году оправдывает стратегию правительства в отношении круизного сектора, заявил министр туризма Греции Василис Кикилиас прессе 9 декабря.

Салоники Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Наша стратегическая цель в министерстве туризма — модель устойчивого роста круизов в Греции. Специально для Салоник цель состоит в том, чтобы городской порт стал портом приписки и центром круизного туризма. Это означает, что порт Салоники будет местом, где начинаются и заканчиваются круизы, с посадкой и/или высадкой пассажиров, что оживит местную экономику, окажет значительное влияние на гостиничный сектор, но также принесет доход городу и его жителям», — сказал он.

Отмечается, что сочетание нового международного аэропорта Салоники и порта меняет карту круизного туризма. Выгоды от этого увеличения заключаются не только в огромном стимулировании развития самого города, но и в укреплении туристического потенциала Македонии и северной Греции, предлагая туристический опыт, который включает в себя все виды туризма. Круизы должны начаться 6 марта 2022 года, раньше, чем в любом другом году.