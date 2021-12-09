Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Жилищная инспекция проверила как убирают Петербург от снега и льда и выявила, что хуже всего убран центр города. Ведомство завело 40 административных дела на общую сумму 8,1 млн рублей. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Санкт‑Петербурга.

Сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, снег в городе на Неве периодически идет с 30 ноября. С тех пор выпало порядка 45 см снежных масс, кроме того, с начала декабря держится низкая температура. Надзорные органы, во главе начальником ГЖИ Ольгой Акацевич, провели объезд всех 18 районов города и посмотрели, как коммунальные службы справляются с уборкой внутридворовых территорий.

По оценке Акацевич, больше всего нарушений наблюдается в центральных районах города, хотя и в других у главного государственного жилищного инспектора были замечания.

«Виновные в нарушениях лица будут привлекаться к самой строгой ответственности, учитывая, что сегодня от своевременной уборки зависит безопасность наших жителей», — добавила чиновница.

По результатам проверок возбуждено 40 административных дел на общую сумму штрафных санкций 8,17 млн рублей.

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