Москва, 9 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Загруженность дорог Москвы к вечеру четверга, 9 декабря, достигла 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено на многих центральных улицах, Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также отдельных участках МКАД.

Ситуация на дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда прогнозируется ослабление пробок до трёх баллов.

Ранее в департаменте транспорта Москвы призвали столичных автомобилистов по возможности отложить поездки до окончания вечернего часа пик или пользоваться городским транспортом.