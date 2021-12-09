Ростов-на-Дону, , 17:43 — REGNUM В сети появилось видео, на котором записан разговор человека, похожего на депутата Поляковского сельского поселения (Ростовская область) от партии «Единая Россия», с подчинёнными. Речь шла об экономии на питании детей из детского лагеря.

Элемент люстры. Франция, 19-й век, фарфор, бронза, золочение © Галерея «Турандот Антик»

«В меню писать надо постоянно котлеты, но это не значит, что их нужно давать», — говорит предполагаемый народный избранник на видео, опубликованном телеграм-каналом Baza.

Диалог был посвящён экономии средств, гладким отчётам перед инспекторами и сытым «хотя бы пирожками» детям, чтобы исключить их жалобы на голод.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области проводятся проверки по делу о хищениях средств, выделенных на летние оздоровительные кампании для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Особняк депутата, возглавлявшего детский лагерь «Красный Десант», украшен золотыми люстрами, скульптурами и лепниной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области ФСБ нашла у сельского депутата золотые люстры и ванну