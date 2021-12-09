Москва, , 17:34 — REGNUM 12 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» «Динамо» в центральном матче восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Сердар Азмун Кирилл Венедиктов

Полузащитник Вендел и нападающий Сердар Азмун рискуют пропустить этот матч из-за повреждений, полученных во встрече с лондонским «Челси» (3:3), проходившим в рамках заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что 32-летний центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит эту игру из-за перебора желтых карточек.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.