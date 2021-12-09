Подгорица, 9 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Правительство Черногории рассмотрит ситуацию на алюминиевом заводе (Комбинат алюминия Подгорица) и постарается сделать все, чтобы завод продолжил работу, заявил премьер-министр Здравко Кривокапич, сообщает RTCG.

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«Мы оказались в ситуации, когда нам отводится неблагодарная роль в переговорах с частным сектором, который привык получать помощь. И в этой привычке нужно быть умеренным. Я надеюсь, что на сегодняшнем заседании правительства мы увидим все, что мы можем попытаться сделать, чтобы сохранить комбинат и производство», — сказал Кривокапич.

Ранее, владелец компании Uniprom Nikšić Веселин Пейович объявил о поэтапной остановке комбината 15 декабря из-за неспособности достичь соглашения с Elektroprivreda (EPCG) по ценам на электроэнергию.

Согласно действующему контракту с EPCG, Uniprom будет получать электроэнергию по цене 45 евро за мегаватт до конца года. Uniprom просит продлить контракт на пять лет по той же цене, требуя, чтобы он получал более дешевую электроэнергию из внутренних источников, а не импортированную электроэнергию, где мегаватт сейчас стоит более 200 евро.