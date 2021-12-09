Архангельская область, , 17:33 — REGNUM В правительстве Архангельской области отреагировали на выявленный факт коррупции в ГАУ Издательский дом «Двина».

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"Наша принципиальная позиция: любые случаи коррупции, где бы они ни происходили, однозначно должны выявляться, наша совместная с правоохранительными органами задача — вовремя их пресекать, — цитирует пресс-служба ведомства первого заместителя губернатора Ваге Петросяна. — Мы проводим постоянную и системную работу по противодействию коррупции, предупреждаем людей, но если эти сигналы не услышаны, наступают неизбежные последствия. В органах власти, государственных учреждениях должны трудиться исключительно порядочные, высокопрофессиональные, честные люди».

Как сообщало ИА REGNUM, директор ИД «Двина» Людмила Голубева призналась в присвоении крупной суммы средств. Возбуждено уголовное дело.