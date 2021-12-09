Приштина, , 17:34 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 9 декабря провела встречу с послом Канады Аланом Бауманом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили возможности углубления межгосударственного сотрудничества, сделав особый акцент на достигнутых в ходе ноябрьского визита Османи в Канаду договоренностях.

Глава Косово подчеркнула, что приоритетом Косово является получение новых признаний и вступление в международные организации.

Бауман от лица Канады выразил Османи благодарность за предоставление убежища беженцам из Афганистана. В ответ косовский лидер напомнила о том, что опыт Косовской войны приучил албанцев ценить мир и безопасность и помог им проявить солидарность с беженцами.

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