Приштина, Сербия, 9 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 9 декабря провела встречу с послом Канады Аланом Бауманом.

President-ksgov.net Вьоса Османи

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили возможности углубления межгосударственного сотрудничества, сделав особый акцент на достигнутых в ходе ноябрьского визита Османи в Канаду договоренностях.

Глава Косово подчеркнула, что приоритетом Косово является получение новых признаний и вступление в международные организации.

Бауман от лица Канады выразил Османи благодарность за предоставление убежища беженцам из Афганистана. В ответ косовский лидер напомнила о том, что опыт Косовской войны приучил албанцев ценить мир и безопасность и помог им проявить солидарность с беженцами.