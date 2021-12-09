Берлин, 9 декабря 2021, 17:30 — REGNUM Евросоюз готов поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины с использованием для этого всех имеющихся в его распоряжении инструментов, заявил 9 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.
При этом Боррель вновь заявил о «наращивании российской военной мощи» у границ Украины.
«Мы обсудили наращивание российской военной мощи на границе Украины. Я хочу снова подтвердить наше непоколебимое намерение поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы готовы использовать все инструменты, которые мы имеем, для укрепления устойчивости Украины», — сообщил Боррель.
Напомним, главы МИД Евросоюза намерены обсудить ситуацию вокруг Украины на предстоящем 13 декабря заседании в Брюсселе.
Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз усугубляет ситуацию в Донбассе — МИД России