Берлин, 9 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Евросоюз готов поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины с использованием для этого всех имеющихся в его распоряжении инструментов, заявил 9 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

При этом Боррель вновь заявил о «наращивании российской военной мощи» у границ Украины.

«Мы обсудили наращивание российской военной мощи на границе Украины. Я хочу снова подтвердить наше непоколебимое намерение поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы готовы использовать все инструменты, которые мы имеем, для укрепления устойчивости Украины», — сообщил Боррель.

Напомним, главы МИД Евросоюза намерены обсудить ситуацию вокруг Украины на предстоящем 13 декабря заседании в Брюсселе.