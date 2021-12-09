Париж, 9 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. 9 декабря портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. Самым ценным игроком с оценкой 9.89 был признан 34-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, отметившийся во встрече с бельгийским «Брюгге» двумя забитыми мячами и двумя успешными обводками. Точность передач аргентинца составила 89%.

Fifa.com Лионель Месси

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в четырнадцати матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Помимо Месси, в символическую сборную вошли Исмаэл Диавара («Мальме», 7.7), Нико Шульц («Боруссия Д», 8.9), Николас Отаменди («Бенфика», 7.9), Эдер Милитао («Реал», 8.0), Даниэль Карвахаль («Реал», 7.8), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», 9.7), Джамал Мусиала («Бавария», 8.6), Махмуд Дауд («Боруссия Д», 8.7), Джонатан Иконе («Лиль», 8.6), Дониэл Мален («Боруссия Д», 9.0).