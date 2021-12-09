Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM В центре Петербурга трактор, идущий задним холодом, врезался в троллейбус. Пострадал пассажир электротранспорта. Об этом 9 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

ДТП 40.мвд.рф

ДТП произошло около 15:30 мск 9 декабря на Мытнинской улице. Трактор, убирающий снег, сдавал назад и врезался в троллейбус, который двигался со стороны Новгородской улицы у 2-й Советской улицы.

«В троллейбусе есть один пострадавший пассажир, предварительно — ушиб», — сообщили в пресс-службе.

Причины ДТП выясняются.