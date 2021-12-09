Приштина, , 17:33 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 9 декабря заявила, что Косово поддержит решение США бойкотировать Зимние олимпийские игры в Пекине в 2022 году и последует их примеру.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом к бойкоту игр стало нарушение прав человека в Китае, в особенности притеснение уйгуров.

К бойкоту присоединились также Австралия, Великобритания и Канада. Бойкот, как ни странно, означает не отказ от участия в играх, а отказ участвовать в официальных мероприятиях официальных лиц страны.

Напомним, Китай, как и Россия, не признает независимости Косово.

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