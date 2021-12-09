Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев считает, что пока нет срочной необходимости вакцинировать детей от COVID-19. Заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета поделился своим мнением 9 декабря в рамках конференции Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге.

Прививка Jornalbeirario.com.br

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«Я предлагаю серьезно обсудить вакцинацию детей, — у меня нет впечатления, что мы сейчас к этому готовы. Это дело тех, кто делает вакцину «Спутник», но с одной стороны говорят, что будут ее модифицировать под новый вариант, а детей мы начнем прививать старой. А смысл? Давайте сначала разберемся, что и как», — передаёт слова Зверева РБК.

Представитель НИИ вакцин и сывороток считает, что из-за недавно обнаруженного нового штамма «Омикрон» необходимо изучить действенность вакцин и, возможно, их доработать. Так как вакцинация подростков должна начаться в некоторых регионах уже в декабре, Виталий Зверев не видит смысла прививать детей сейчас, если потом придется проводить повторную вакцинацию новым препаратом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ответ на заявление Зверева сообщила, что его доклад требует обсуждения. В свою очередь глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи, на базе которого была разработана вакцина для подростков «Спутник М», Александр Гинцбург заявил, что эта вакцина подходит для всех штаммов коронавируса, однако ее все же стоит изучить на борьбу со штаммом «Омикрон».

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Напомним, что «Спутник М» поступит в Ленинградскую область в декабре этого года, а в Санкт-Петербург — в январе 2022 года. Для вакцинирования подростков понадобится согласие родителей или законных представителей ребенка, а с 15 лет достаточно добровольного письменного согласия самого ребенка.

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