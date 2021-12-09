Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Президент США Джо Байден наградит медалью «за отвагу», высшей военной наградой, трех военных, отслуживших в Ираке и Афганистане, сообщает 9 декабря Fox News.

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Награду получит мастер-сержант Эрл Пламли, член элитного армейского спецназа, который отразил атаку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в 2013 году.

Вторым героем является сержант 1-го класса Кристофер Селиз, член армейских рейнджеров, погибший в бою в Афганистане в 2018 году.

Медалью также наградят и сержанта 1-го класса Олвина Кэша, который получил смертельные ранения во время операции по спасению нескольких солдат из горящего автомобиля в Ираке в 2005 году.

Отметим, что Кэш станет первым афроамериканцем, получившим высшую военную награду США за службу в Ираке и Афганистане.