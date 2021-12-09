Архангельск, 9 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Директор издательского дома «Двина», учредителем которого является администрация Архангельской области, призналась в присвоении крупной суммы денежных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, осенью этого года руководитель государственного автономного учреждения Людмила Голубева заключила фиктивные договоры на возмездное оказание услуг с индивидуальным предпринимателем. Получив вознаграждение за услуги, которые тот не оказывал, индивидуальный предприниматель снял переведённые ему государственным автономным учреждением денежные средства в крупном размере и передал подозреваемой, которая их присвоила.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, чиновника из Приамурья подозревают в присвоении бюджетных средств.