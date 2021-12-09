Москва, , 17:25 — REGNUM Запад наконец-то открыто признал, что у России должна быть своя зона влияния. Об этом 9 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, подобное событие происходит впервые с момента распада СССР. Теперь Запад начинает осознавать, что ему нельзя свобода действовать у границ России.

«Произошло очень важное событие за последние 30 лет — с момента распада СССР. Запад признал, причем признал открыто в лице американского президента, что у России есть своя зона влияния, зона безопасности, где Россия ни в коем случае не позволит делать некоторые вещи, которые этой безопасности угрожают», — сказал Безруков.

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