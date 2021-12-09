Москва, 9 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Положительное сальдо торгового баланса России в январе-ноябре 2021 года составило $162,8 млрд. Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За аналогичный период 2020 года профицит внешней торговли России составлял $82,9 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился почти в два раза.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «за счёт более значительного наращивания экспорта товаров вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры при некотором замедлении темпов роста импорта».

Напомним, за 2020 год положительное сальдо торгового баланса России сократилось на 45,9% и составило $89,4 млрд.