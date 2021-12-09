Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM Ростовский областной суд утвердил приговор бывшему заместителю министра топлива и энергетики РФ Станиславу Светлицкому. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 9 декабря.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

В октябре 2020 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего чиновника и ещё четырёх человек виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что обманным путём были похищены средства ОАО Банк «Народный Кредит» в размере 6 млрд 610 млн 570,9 тыс. рублей. Дело в отношении ещё двоих фигурантов было выделено в отдельное производство. Хищения происходили с сентября 2013 года по октябрь 2014 года.

Светлицкий и его подельник также признан виновным в хищении у ОАО Банк «Народный Кредит» в размере 820 млн рублей и ОАО «АМБ Банк» в размере 300 млн рублей с февраля 2014 по октябрь 2014 года.

Бывшему заместителю министра топлива и энергетики РФ назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждены и другие участники преступной группы.

Судебной коллегией по уголовным делам Ростовского областного суда приговор Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону от 27 октября 2020 года в части квалификации содеянного, а также вида и размера назначенного наказания оставлен без изменения, уточнили в суде.