Приштина, Сербия, 9 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Мэр Приштины Перпарим Рама 9 декабря пригласил своего бывшего соперника и бывшего министра здравоохранения Косово Арбена Витию присоединиться к его команде в качестве главы департамента здравоохранения.

Http://msh.rks-gov.net/ Арбен Вития

Как сообщает косовское новостное агентство T7, политик подчеркнул, что его команда будет набираться по профессиональному, а не по политическому принципу. Напомним, Рама стал кандидатом от Демократической лиги Косово, а Вития является видным деятелем правящего «Движения за самоопределение».

По словам Рамы, его намерение сотрудничать с Витией является «100% искренним». Мэр Приштины посетовал на то, что до сих пор последний не дал ответа на его приглашение на встречу.