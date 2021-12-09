Москва, 9 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Москве состоялось открытие постоянной экспозиции «Битва за Москву. Первая победа!», сообщает 9 декабря сайт столичного правительства.

Битва за Москву

Открытие приурочено к 80-летию Битвы за Москву. Экспозиция открыта для посетителей Центрального музея Великой Отечественной войны.

«Наверное, до сих пор не все понимают значение этой битвы, все считают, что была какая-то локальная история. Но даже цифры впечатляют: 75% всех танков вермахта, задействованных на Восточном фронте, были здесь сосредоточены, половина всей авиации участвовала здесь в сражениях», — сказал в ходе церемонии мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Битва за Москву стала определяющей всей войне, и стала одним из ключевых сражений в истории человечества. Собянин отметил, что для создания экспозиции были привлечены специалисты федеральных и городских музеев, а также сценаристы и волонтёры.