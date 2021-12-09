Мосул, Ирак, , 17:37 — REGNUM Неизвестные напали на логистический конвой американской армии в иракской провинции Нейнава. Как сообщает телеканал Al-Sumariya, один из грузовых автомобилей, перевозивших имущество контингента армии США подорвался на управляемой мине.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. По информации местных СМИ, за нападением могут стоять вооружённые группировки коалиции «Хашд-аль-Шааби» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооружаемые Ираном формирования выступают против американского присутствия в регионе и регулярно нападают на блокпосты и базы армии США, а также устраивают засады на армейские колонны.

Ранее власти Ирака сообщили, что контингент армии США, размещённый в стране в рамках борьбы с международным терроризмом, в ближайшее время будет расформирован. Правительство также неоднократно требовало от «Хашд-аль-Шааби» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сложить оружие и передать его под контроль иракской армии.