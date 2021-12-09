Москва, 9 декабря 2021, 17:13 — REGNUM Евросоюз не только не способствует урегулированию вооружённого конфликта, продолжающегося на Украине, но и пытается выставить Россию одной из его сторон, заявила 9 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Такая политика по меньшей мере безответственна, отметила она.
«ЕС на деле не только не способствует миру на Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта», — сказала Захарова.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России отметила, что ЕС подключился к накачиванию милитаризации Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз накачивает милитаристский угар Украины — МИД РФ