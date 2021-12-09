Москва, , 17:13 — REGNUM Евросоюз не только не способствует урегулированию вооружённого конфликта, продолжающегося на Украине, но и пытается выставить Россию одной из его сторон, заявила 9 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Такая политика по меньшей мере безответственна, отметила она.

«ЕС на деле не только не способствует миру на Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта», — сказала Захарова.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России отметила, что ЕС подключился к накачиванию милитаризации Украины.

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