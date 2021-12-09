Рига, 9 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Запланированное на 2021 год внедрение общенациональной системы радаров контроля средней скорости движения автотранспортных средств в Латвии не состоится. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Еще в начале 2021 года Совет по безопасности дорожного движения выделил 700 000 евро на внедрение системы, которая вынуждает водителей тормозить не в нескольких сотнях метров от фоторадара, а двигаться с разрешенной скоростью на гораздо большие расстояния.

Новые радары должны были быть установлены на 16 проблемных участках общереспубликанских дорог, известных своей аварийностью. Минсообщения Латвии со ссылкой на опыт Нидерландов, Австрии и Великобритании, уже внедривших такую систему, заявило, что число ДТП с человеческими жертвами там снизилось на 31% — 65%.

При разработке проекта предприятием Latvijas Valsts ceļi (LVC) предполагалось, что за счет выделенного финансирования первоначально можно будет оборудовать 5−8 таких точек из необходимых 16.

Однако теперь LVC обратилось в Совет по безопасности дорожного движения с просьбой перенести финансирование на 2022 год, когда будет проведен тендер на закупку и установку оборудования. Причина — необходимо внесения изменения в некоторые постановления правительства Латвии, иначе технические устройства невозможно сертифицировать и верифицировать на территории страны.

Поэтому ожидать появления новой системы на дорогах Латвии не стоит раньше середины следующего года, сообщило издание.