Москва, , 17:15 — REGNUM Россия совершила настоящий прорыв в области наступательных вооружений, которому США нечем противостоять. Об этом 9 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

За спиной США

Следите за развитием событий в трансляции: «О чем говорил Владимир Путин с Джо Байденом — все новости»

«Тот прорыв, который сделала Россия в наступательных вооружений вроде гиперзвуковых ракет, он односторонний. У американцев нечем крыть», — сказал разведчик-нелегал.

Поэтому власти США пытаются сгладить напряженность в отношениях с Москвой, чтобы у них было время подготовить ответ на новое российское оружие.

«Байдену нужно время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но нам это тоже выгодно. Нам нужно развивать нашу экономику. У нас выборы в 2024 году», — отметил Безруков.

Читайте ранее в этом сюжете: Разведчик-нелегал заявил о стабилизации отношений России и США