Афины , , 17:08 — REGNUM «Очень тесное сотрудничество» между Грецией и Францией в оборонном секторе, основанное на их широком взаимопонимании в отношении безопасности в Восточном Средиземноморье и в регионе в целом, было одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече между премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом и делегацией французского Сената. Встреча прошла 9 декабря в Афинах, сообщает AMNA.

Мицотакис подчеркнул стратегическое значение средиземноморского региона — в частности, как центра для удовлетворения энергетических потребностей Европейского союза.

На встрече дополнительно были рассмотрены двусторонние отношения, которые находятся на отличном уровне, с акцентом на перспективы их углубления на всех уровнях. Премьер-министр высоко оценил греко-французское оборонное соглашение и подчеркнул перед французскими сенаторами: «Я считаю, что Соглашение о стратегическом партнерстве, которое мы подписали с президентом Макроном, выводит наши двусторонние отношения на уровень, соответствующий глубине наших исторических отношений».

Мицотакис отметил, что греко-французское сотрудничество, с одной стороны, укрепляет возможности НАТО, и в то же время может служить основой для укрепления стратегической автономии Европы.

Стороны обсудили основные направления председательства Франции в Совете ЕС в первой половине 2022 года, которые включают укрепление стратегической автономии Европы.