Москва, , 17:07 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев сетей связи три года хранить данные о фактах передачи звонков и сообщений (в том числе текстовых, изображений, аудио и видео) и по требованию давать силовикам эту информацию и сведения о пользователях, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дополняется перечень обязанностей собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы. Они обязаны обеспечивать хранение на территории Российской Федерации информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео — или иных сообщений лиц, использующих технологические сети связи, собственники или иные владельцы которых имеют номер автономной системы, для приема и передачи голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео — или иных сообщений, в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий

С 1 июля 2018 года по «закону Яровой» операторы связи обязаны хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей (включая фото, видео и аудио) в течение шести месяцев, с 1 октября 2018 и интернет-трафик пользователей в течение 30 суток — для того, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

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