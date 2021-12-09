Бишкек, 9 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Руководство столицы Киргизии решило в креативной форме напомнить жителям и гостям города о важности соблюдения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского муниципалитета.

Пресс-служба мэрии Бишкека «Игра в кальмара» на улицах Бишкека

Сотрудники мэрии в костюмах и масках злодеев из популярного южнокорейского телесериала «Игра в кальмара» совместно с сотрудниками милиции провели рейд в местах скопления горожан, ожидающих общественный транспорт в неположенном месте.

Участники мероприятия раздавали бишкекчанам памятки с правилами и просили их пройти на остановку.

Также сотрудники транспортной инспекции проверили документы и степень соответствия салоны автобусов, троллейбусов и маршруток санитарно-эпидемиологическим требованиям. С водителями и пассажирами провели беседу о необходимости соблюдения масочного режима.