Рига, , 17:05 — REGNUM Пришедший в начале декабря 2021 года ноябрьский счет за электричество «съел» около 80% затрат на содержание дома, эта статья расходов за год удвоилась. Об этом сообщили журналисты латвийского гостелевидения LTV.

Без электричества

Они побывали в гостях у многодетной семьи Айгара Авотиньша, живущей в частном старом доме под Ригой.

«Было 50 евро в ноябре прошлого года. А сейчас в ноябре — 103 евро. Несмотря на то, что поддержка (многодетным семьям — ИА REGNUM) стала больше — с 10 евро до 20 евро. Если бы не было этой поддержки, общий счет был бы 120 евро в ноябре», — заявил глава семьи.

При этом, отметил Авотиньш, семья старается экономить на всем и уже оборудовала дом различными датчиками и приборами, позволяющими уменьшить энергорасходы.

Так, во всех комнатах установлены датчики движения, а все приборы, включение которых можно отложить, запускают ночью: в том числе водонагреватель и водный фильтр, стиральную и сушильную машины: «Может быть, на первый взгляд эта экономия кажется не очень большой, но, если смотреть на биржевые цены, то стирка белья стоит за раз 50 евроцентов днем или 10 евроцентов ночью, то есть ощутимая разница есть».

Зато, признается Авотиньше, на кофе было решено не экономить: «Кофе пьем, когда хочется — мелем зерна. Там никакой экономии. Понятно, что этот аппарат потребляет достаточно много электричества».

В семье с беспокойством ожидают первый «зимний» счет за электричество, который придет в начале января 2022 года. Недавние рекорды цен на электричество заставили семью задуматься о смене тарифа. Но они переживают, действительно ли это приведет к экономии средств.