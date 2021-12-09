Вильнюс, 9 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Вильнюсский суд вынес решение по административному делу в отношении иностранца по документам, которые впоследствии оказались фальшивыми. Об этом сообщает изданиеdelfi.

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Обвиняемый в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения предъявил в суде паспорт гражданина Румынии. После того, как суд вынес решение, а нарушитель был отпущен под подписку о невыезде, выяснилось, что в Румынии нет человека с такими паспортными данными.

Как поясняет издание, перед Рождеством 2020 года в Вильнюсе произошло ДТП, — столкновение двух автомобилей. Виновник ДТП, по очевидным признакам, был пьян. Поскольку он отрицал вину, была вызвана полиция, и он был задержан. Тест на алкоголь показал 1,73 промилле.

Поскольку виновник ДТП перестал отрицать вину, суд рассмотрел дело в упрощённом порядке. Гражданин Румынии Александр Бодарев был обязан в течение шести месяцев выплатить штраф в размере 1900 евро. Кроме того, иностранца лишили права на управление автомобилем на два года и обязали заплатить в бюджет 1600 евро за материальный ущерб. После этого он был отпущен под подписку о невыезде.

Решение вступило в силу 27 января, после чего суд проинформировал о произошедшем посольство Румынии. Как выяснилось, гражданина с такими паспортными данными в Румынии нет, — номер идентификационной карты принадлежит другому человеку. «Вероятно, это фальсификат», — предположила румынская сторона.

Вильнюсская окружная прокуратура обратилась в Верховный суд Литвы с просьбой о возобновлении уголовного дела в связи с изменением обстоятельств. Суд решил возобновить процесс и обязал прокурора пересмотреть дело. Теперь обвиняемый должен ответить и за использование поддельных документов. Но, как предполагают литовские правоохранители, он давно покинул страну.

«Вы же смогли осудить Россию за сбитый Боинг, за покушение на Скрипалей, за взрыв порта в Ливане, за взрыв склада в Чехии… Россия тоже считала, что подобный бред невозможен… Литва сказала, что ничего невозможного нет», — пишут в комментариях читатели портала «Дельфи».