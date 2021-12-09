Москва, 9 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе-ноябре 2021 года составил $73,9 млрд, увеличившись на 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 9 декабря пресс-служба Банка России.

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«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло в 1,5 раза в результате операций прочих секторов по приобретению иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций», — говорится в комментарии регулятора.

Напомним, за 2020 год отток капитала из России составил $47,8 млрд, увеличившись более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.