Вашингтон, 9 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Миллиардер Джордж Сорос вложил миллионы долларов в организацию, используемую левыми активистами, которые выступают за расформирование полиции, сообщает 9 декабря Fox News со ссылкой на налоговые документы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Некомерческая организация Сороса Foundation to Promote Open Society вложила $3 млн в общественный центр безопасности и ответственности (CRH) в 2020 году.

CRH выделяет средства местным прогрессивным активистам, которые продвигают реформы в полиции, призывая отменить финансирование полиции. Согласно налоговым документам, данный центр является частью самой известной сети темных денег в США.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам нужен закон и порядок, так что сокращения финансирования полиции не будет.

Комментируя предложенный демократами в Конгрессе законопроект об ограничении возможностей полиции, американский лидер написал, что инициатива «радикальных левых демократов» направлена на сокращение финансирования и даже на отказ от полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о реформы полиции в США был внесён на рассмотрение в Конгресс 8 июня.