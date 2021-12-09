Владимир, , 17:04 — REGNUM Во Владимирской области 9 декабря подтверждено 296 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 75 тыс. 215 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 57 тыс. 127 пациентов, в том числе 206 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2778 человек. За последние сутки подтверждено 24 новых летальных случая.