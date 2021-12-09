Пермь, 9 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 9 декабря в рамках рабочей поездки в Пермь посетил Пермскую художественную галерею. Премьер-министру представили проект нового здания галереи, которое появится на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр культуры РФ Ольга Любимова в Пермской художественной галерее

Новое здание учреждения культуры планируется открыть к 300-летию Перми — в 2023 году. Площадь будущей галереи составит более 20 тыс. квадратных метров, что в семь раз больше существующей. В результате выставочные возможности расширятся. Для сохранения коллекции и популяризации изобразительного и пластического искусства будут применять современные технологии. Наряду с экспозиционными залами в новом здании разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что без федеральной поддержки реализовать масштабный проект было бы сложно. С учетом всех затрат на объект требуется 6,4 млрд рублей.

Михаил Мишустин одобрил представленный проект и поручил профильным ведомствам проработать вопрос его дальнейшей реализации.

Стоит отметить, сейчас на месте будущего музея ведутся археологические раскопки. По их окончанию подрядчик начнёт строительство.

Добавим, в настоящее время Пермская художественная галерея располагается в здании Спасо-Преображенский храм. После переезда храм передадут православной церкви. Предполагается, что уже весной 2022 года в храме пройдут первые богослужения.