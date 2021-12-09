Тамбов, 9 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир сегодня, 9 декабря, на стратегической сессии «Цифровая прокачка региона» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Речь идёт об ускоренном внедрении на территории региона цифровых проектов.

Tambov.gov.ru Врио главы Тамбовщины Максим Егоров подписал соглашение с АНО «Цифровая экономика»

Как сказано в документе, сотрудничество будет направлено на повышение эффективности государственного управления в Тамбовской области за счет применения информационных технологий и платформенных решений в различных сферах деятельности. Среди них — экономика, социальная сфера, здравоохранение и образование, государственное и муниципальное управление. Предполагается ускоренное внедрение на территории региона цифровых проектов, в том числе из базы эффективных кейсов организации «Цифровая экономика». Цель — создание эффективной системы взаимодействия сторон по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Технологии стремительно вошли в нашу жизнь, и, как считает руководитель региона, их нужно правильно использовать: активно внедрять во все сферы, делая их максимально удобными, эффективными и функциональными.

«Мы определили три точки развития: образование, транспорт, городская среда/ЖКХ, — подчеркнул Максим Егоров. — Будущее за широким доступом к образовательным платформам, за созданием решений, которые помогут эффективно управлять коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Планируем в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» первые проекты цифровизации реализовать уже в 2022 году».

По словам врио губернатора, решения «цифровой прокачки» сформируют основу дорожной карты цифровой трансформации региона на ближайшие три года. А тамбовчане увидят эффект от реализации проектов. В частности, школьники получат бесплатный доступ к образовательным платформам. Появится возможность использовать электронные учебники и онлайн-тренажеры в любой школе, независимо от места проживания.

Кроме того, будет применяться цифровой учет воды, который приведет к сокращению потерь ресурсов. Планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем — умные светофоры, цифровая подсистема весогабаритного контроля и другое.

Отметим, что стратегическая сессия открылась пленарным заседанием при дистанционном участии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, представителей администрации Тамбовской области, бизнес-сообщества и общественных организаций.

«Посредством «цифровой прокачки» Тамбовская область познакомится с лучшими практиками цифровой трансформации от ведущих компаний цифровой экономики». «Наше сотрудничество позволит сформировать пул наиболее перспективных цифровых проектов и инициатив для реализации в Тамбовской области в наступающем 2022 году», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Результатом станет определение конкретных инициатив по внедрению цифровых технологий и платформенных решений для реализации в 2021—2030 годах. Критерий для отбора — явный экономический и (или) социальный эффект, отвечающий целям и задачам федеральных и региональных программ развития цифровой экономики.