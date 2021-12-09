Ханой, , 17:35 — REGNUM 9 декабря представители стран Латинской Америки и Вьетнама провели он-лайн бизнес-форум по вопросам сотрудничества и торговли между регионами. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство La Presna Latina.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама До Тханг Хай, его страна надеется на расширение сотрудничества с Латинской Америкой, особенно в областях энергетики, телекоммуникаций, высокотехнологичного сельского хозяйства. Правительство восточноазиатского государства планирует увеличить объем торговли с ЛА до 20 млрд долларов к 2025 году.

Участники конференции отметила, что экономические связи между регионами в последние годы заметно улучшились. Форум показал растущее желание инвестировать во Вьетнам: 27 латиноамериканских стран уже реализуют 297 проектов на сумму 9.3 млрд долларов.

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