Ханой, 9 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. 9 декабря представители стран Латинской Америки и Вьетнама провели он-лайн бизнес-форум по вопросам сотрудничества и торговли между регионами. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство La Presna Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Как сообщил заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама До Тханг Хай, его страна надеется на расширение сотрудничества с Латинской Америкой, особенно в областях энергетики, телекоммуникаций, высокотехнологичного сельского хозяйства. Правительство восточноазиатского государства планирует увеличить объем торговли с ЛА до 20 млрд долларов к 2025 году.

Участники конференции отметила, что экономические связи между регионами в последние годы заметно улучшились. Форум показал растущее желание инвестировать во Вьетнам: 27 латиноамериканских стран уже реализуют 297 проектов на сумму 9.3 млрд долларов.