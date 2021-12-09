Астрахань, , 17:00 — REGNUM В Астраханской области 9 декабря подтверждено 247 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 76 тыс. 473 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 909 человек.

За весь период 2239 человек скончались. Пять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.