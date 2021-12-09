Афины , , 16:59 — REGNUM Греция надеется на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь правительства Янис Эконому на брифинге 9 декабря.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

Комментируя визит премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса в Сочи 8 декабря, Эконому отметил, что Греция нацелена на укрепление сотрудничества с Россией в таких секторах, как туризм, инвестиции, содействие экономическому сотрудничеству и энергетика.

«Оба лидера обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений между нашими странами», — сказал Эконому о встрече Мицотакиса и президентаРФ Владимира Путина.