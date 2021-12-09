Москва, 9 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается продлить до 1 января 2024 года механизм передачи в аренду земельных участков без проведения торгов застройщикам для завершения строительства проблемных жилых объектов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Госдума

Сейчас норма действует до 1 января 2022 года, таким образом предлагается продлить действие правил еще на год.

Принятие поправок в закон о долевом строительстве поможет решить проблему обманутых дольщиков, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что первоначально механизм был установлен до 1 января 2022 года, так как предполагалось, что к этому времени будут окончательно решены проблемы всех обманутых дольщиков. Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тыс. домов — из них 2 тыс. строилось девелоперами, которые уже находятся в стадии банкротства.

«Возможности бюджетов всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам ограничены. В этой связи правильно будет продлить возможность передачи земли без торгов ответственным застройщикам для достройки проблемных домов», — отметил Володин.

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